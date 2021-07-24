Son dönemde İstanbul’un pek çok ilçesinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği vatandaşları huzursuz ediyor. Söz konusu sineğin sokmasıyla; ısırık bölgesinde kızarıklık, morluk, ateş ve yoğun şişlik görülüyor. Peki, bu sinek hangi hastalıklara sebep oluyor?

Asya Kaplan Sivrisineği nedir?

Asya kaplan sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya’ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir. Özellikle son yıllarda, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sonucu, Asya kaplan sivrisineği de sadece Güneydoğu Asya’da sınırlı kalmayarak başta Avrupa olmak üzere diğer Batı ülkelerine doğru yayılım göstermiştir.

Asya Kaplan Sivrisineği; dang ateşi virüsü, Batı Nil virüsü, sarı humma, zika virüsü, Chikungunya Virüsü ve çeşitli alerjik sorunlara yol açabilir.

Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği hangi illerde var?

Son dönemde İstanbul’un bazı ilçelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği soktuğu yerde kaşıntı, şişlik ve morluğa yol açıyor. Öyle ki bazı kişiler bu ısırıkların ardından hastaneye gitmek zorunda kalıyor. İstanbul’un ardından Asya Kaplanı Sivrisineği Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'da görülmeye başlandı. Uzmanlar bu sineğin özellikle Karadeniz için ciddi bir tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Kovancı, "Karadeniz Bölgemizde yazın yaşanan seller ve yıllık toplam yağış miktarları dikkate alındığında Asya Kaplan Sivrisineği bu bölgemiz için ciddi bir tehdit haline gelme potansiyeline sahiptir. Karadeniz Bölgesi'nde belediyeler tarafından temmuz, ağustos ve eylül aylarında Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı biyosidal ürünlerle yoğun mücadele yapılmasına rağmen Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde popülasyonların hızla artış gösterdiği bildirilmiştir" dedi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Dikmen, “Asya Kaplan Sineği insan sağlığı açısından risk barındıran bir türdür. Çünkü Zika virüsü, Sarı humma, Deng humması, Chikungunya ateşi gibi hastalıkların patojenlerini taşıyabilme potansiyeli barındırmaktadır. Ancak Türkiye'de henüz bu hastalıkların yerel kaynaklı olarak bulaştığına dair bir vaka tespit edilmemiştir” diye konuştu.

Dikmen, “Ancak yurt dışı kaynaklı birkaç vaka bildirildiğini söyleyen Dikmen, "Bununla birlikte yapılan bazı genel tarama testi çalışmalarında alınan örneklem içinde nüfusun 1000'de 4'ünde bu tarz virüs patojenlerine karşı antikor oluştuğu tespit edilmiştir. Bu da nüfusumuzda belli oranda bu hastalık patojenlerini barındırdığımızı ancak bunun şimdilik çok ciddi bir risk oluşturmadığını göstermektedir" dedi.