Asya borsalarında Çin etkisi!
ABD vadeli endeksleri Apple ve Amazon’un bilançolarını açıklamasının ardından düşerken Asya borsaları yükseldi.
ABD vadeli endeksleri Apple ve Amazon’un bilançolarını açıklamasının ardından düşerken Asya borsaları yükseldi.
S&P 500 vadeli endeks kontratları ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 kontratları geriledi. Asya Borsaları ise bugün Hong Kong’ta işlem gören Çinli teknoloji hisselerinde hızlı artışla beraber yükseldi.
Teknoloji devi Apple tedarik sıkıntıları nedeniyle 2. çeyrekte satışlarda azalma beklediğini duyururken Amazon da satışlarda yavaşlama beklediklerini açıkladı. E-ticaret devi Amazon hisseleri yüzde 9, Apple hisseleri yüzde 2 oranında düştü.
Para birimlerindeki volatilite ise azaldı. Yen düşüşünü tersine çevirdi ancak 20 yılın en düşük seviyesine yakın seyretti. Dolar Fed’den agresif faiz artışı beklentisiyle 2021’den beri en iyi haftalık performansa ilerledi.
Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0.7, Hong Kong’ta Hang Seng endeksi yüzde 1.7 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.k4 arttı.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 geriledi. Euro yüzde 0.2 artarak 1.0516’dan işlem gördü, 10 yıllık ABD tahvil faizi dün 1 baz puan düşüşle yüzde 2.82 oldu. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı 105 dolara gerilerken altının ons fiyatı yüzde 0.5 artarak 1,903.21 dolarda seyrediyor.