Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı Asya tarafında gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.



Pozitif gelişmelere karşın Çin borsası bugün sert düşerken, Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 14 günlük ters repo yoluyla 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar dolar) enjekte ettiğini açıkladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 azalarak 3.330 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 22 endeksi 23.291 ve Güney Kore'de Kospi endeksi 2.366 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altından günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,4 seviyelerinde yatay hareket etti.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.812 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.457 puanda bulunuyor.

