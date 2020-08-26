  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:54:46 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı Asya tarafında gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.

Pozitif gelişmelere karşın Çin borsası bugün sert düşerken, Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 14 günlük ters repo yoluyla 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar dolar) enjekte ettiğini açıkladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 azalarak 3.330 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 22 endeksi 23.291 ve Güney Kore'de Kospi endeksi 2.366 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altından günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,4 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.812 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.457 puanda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı