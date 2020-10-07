  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:00:35 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizlikler pay piyasalarında dalgalı seyri beraberinde getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da önde gelen göstergeler endeksi ağustosta önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 2,1'e düştü. Son dönemde ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla sözlü yönlendirmeye sık sık başvuran Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada Asya'nın ekonomik koşullarının ağırlığını koruduğunu ancak büyümedeki düşüşün diğer bölgelere kıyasla ılımlı olduğunu söyledi.

Başkan Kuroda, "Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Asya, sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak için zorluklarını çözmeli. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, kapsayıcı, yeşil ve dijital bir ekonomiye ulaşmak için çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle günü 23.423 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,7 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 39.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.200 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.387 puanda seyrediyor.

Çin piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay