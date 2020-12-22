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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:31:04 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler pay piyasalarında düşüşlere neden olurken, yatırımcıların hava yolu, seyahat ve eğlence gibi sektör hisselerine yönelik temkinli hareket ettiği ve volatilitenin arttığı görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dün Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme yol açtığına dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesi ve ABD'de yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinin onaylanmasına karşın, Asya borsalarında bu sabah satışlar derinleşti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kaybederek 3.379 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 26.362 puanla 8 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,1 azalışla 26.421 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 45.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.032 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.742 puanda seyrediyor.

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