Asya borsaları düşüşte: Orta Asya ülkesindeki jeopolitik gerilimler sebep oldu diyerek yayınladı...

Asya-Pasifik piyasaları, dünyanın İran'ın hafta sonundaki hava saldırısına İsrail'in tepkisini beklemesiyle düşüşlerini sürdürdü. Ve değişim beklentisi var

Salı günü, Çin ekonomisi ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 5,3 büyüdü; bu, ekonomistlerin beklediği yüzde 4,6 büyümeden daha hızlıydı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,05 düşerken, CSI 300 yüzde 0,21 düştü.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,85 düşerek Asya'daki kayıplara öncülük ederken geniş tabanlı Topix yüzde 1,51 kayıp yaşadı. Yen, ABD doları karşısında bir gecede Haziran 1990'dan bu yana en zayıf seviyesi olan 154'ü geçti.

Güney Kore'nin Kospi endeksi de yüzde 1,89 düştü ve küçük ölçekli Kosdaq da yüzde 1,78 ile daha küçük bir kayıp gördü.

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Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1,27 düştü.

Öte yandan Çin not ettik diyerek açıkladı!

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Wang Yi, Çin'in Suriye'deki İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve kesin bir şekilde karşı çıktığını ve bu olayın uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal ettiğine, kabul edilemez olduğuna inandığını söyledi.

Çin, İran'ın büyükelçilik binasına yapılan saldırıya karşılık olarak gerçekleştirdiği eylemlerin sınırlı olduğu ve meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğu yönündeki açıklamasını not etmiştir. Çin, İran'ın bölge ülkelerini ve komşu ülkeleri hedef almadığı yönündeki vurgusunu ve iyi komşuluk ve dostluk politikaları izlemeye devam ettiğini teyit etmesini takdirle karşılamaktadır. İran'ın durumu iyi kavrayabileceğine ve İran'ın egemenliğini ve onurunu korurken daha fazla istikrarsızlığı önleyebileceğine inanıyoruz" denildi.