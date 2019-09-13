Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, sanayi üretimi endeksinin temmuzda aylık yüzde 1,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası yüzde 1,05 artarak haftayı 21.988,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 108 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 yükselişle 37.116,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 27.292,75 puanda seyrediyor. Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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