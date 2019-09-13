0553 313 94 23

Asya borsaları

13 Eylül 2019 Cuma 10:43
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün faizlerde indirime gitmesi ve yeniden varlık alımlarına başladığını duyurması sonrasında piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, sanayi üretimi endeksinin temmuzda aylık yüzde 1,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası yüzde 1,05 artarak haftayı 21.988,29 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 108 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 yükselişle 37.116,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 27.292,75 puanda seyrediyor.

Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:43
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    1. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    2. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    3. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    4. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    5. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    6. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    7. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    8. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    9. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    10. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    11. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    12. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    13. Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik..
    14. Avrupa borsaları
    15. Balkondan düşen genç kadın ağır..
    16. Hakkari polisi takdir topluyor
    17. Konyaaltı’nda asfalt çalışmaları devam..
    18. Kaskodan para alabilmek için aracını..
    19. Asya borsaları
    20. Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı..
    21. Büyükşehir İzmit merkezde gece..
    22. Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası
    23. Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık:..
    24. Yeni Milaspor’da Yüksel adaylıktan..
    25. Havada panik! Pilot kahveyi dökünce..
    26. Başkan Sandal: “Yurttaşımızın..
    27. YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı
    28. Ablasını 25 yerinden bıçakladı,..
    29. Gebze’de kaçak atığa ceza
    30. Plaj Voleybol Turnuvası başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...