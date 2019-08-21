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Asya borsaları

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifası da Avrupa kaynaklı siyasi riskleri yeniden gündemin odağına taşıdı.

Bu gelişmelerle Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı ve düşük işlem hacimli bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.782-2.799 puan dar bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,06 düşüş kaydederek 2.878,39 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 20.500 puanın altına inerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,28 düşüşle 20.618,57 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 106,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 37.188,26 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 gerilemeyle 26.223,41 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 yükselişle 1.964,65 puanda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
  1. Asya borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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