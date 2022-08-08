Hicri yılbaşı olan muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının 10.günü ise 8 Ağustos’a denk geldi. Peki, aşure ne zamana kadar yapılır?

Aşure ne zamana kadar yapılır? Muharrem ayı boşunca aşure yapılabilir mi?

Muharrem ayı 27 Ağustos 2022'de sona erecek. 8 Ağustos aşure günü olduğu için bu mübarek günde evlerde aşureler pişirildi. Aşure yapamayanlar ise ‘Ne zamana kadar aşure pişirilebilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Aşure, muharrem ayı boyunca pişirilebiliyor. Ayrıca muharrem ayı dışında da evlerde aşure pişirilip komşularla paylaşılabiliyor.

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. (Hakim)