Aşure ne zamana kadar yapılır? Muharrem ayı boşunca aşure yapılabilir mi?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı sebebiyle evlerde aşureler pişirilmeye başlandı. Pek çok kişi aşurenin ne zamana kadar yapılabileceğini araştırıyor. Peki, aşure muharrem ayı son gününe kadar yapılır mı?
Hicri yılbaşı olan muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının 10.günü ise 8 Ağustos’a denk geldi. Peki, aşure ne zamana kadar yapılır?
Aşure ne zamana kadar yapılır? Muharrem ayı boşunca aşure yapılabilir mi?
Muharrem ayı 27 Ağustos 2022'de sona erecek. 8 Ağustos aşure günü olduğu için bu mübarek günde evlerde aşureler pişirildi. Aşure yapamayanlar ise ‘Ne zamana kadar aşure pişirilebilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Aşure, muharrem ayı boyunca pişirilebiliyor. Ayrıca muharrem ayı dışında da evlerde aşure pişirilip komşularla paylaşılabiliyor.
Bugün aşure ibadet diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. (Hakim)