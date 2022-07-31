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Kadın - Aile Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi
Kadın - Aile

Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi

Muharrem ayıyla birlikte pek çok kişi aşure tarifi araştırmaya başladı. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure için kaç malzeme gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 18:20:00 -
Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi

Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının 10.günü aşure günü olarak idrak edilecek. 2022 yılında aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Tam ölçülü aşure tarifi

Malzemeler:

1 kilo aşurelik buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Üzeri için:

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Kavrulmuş susam

Aşure nasıl yapılır?

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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