Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biri olan muharrem ayına 31 Ağustos'ta girdik. Muharrem ayının, manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek ayda Allah'a daha yakın olmak için ibadet yapmak isteyen vatandaşlar, hem muharrem ayının bitiş tarihini hem de bu aya denk gelen aşure gününün ne zaman olduğu konusunu araştırıyor. Peki, Aşure günü ne zaman hangi tarihte? Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Aynı zamanda Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1440 hicri yılından, 1441 hicri yılına girildi. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

Aşure günü ne zaman?

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edilecek.