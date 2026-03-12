Aşure günü ne zaman 2026? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri yılın başlangıcını ifade eden Muharrem ayı, İslam dünyasında önemli bir manevi dönemi simgeliyor. Bu ayın onuncu günü olan Aşure Günü ise paylaşma, dayanışma ve ibadetle geçirilen özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı aynı zamanda hicri yılın başlangıcını ifade ediyor.

Aşure günü ne zaman 2026?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

Muharrem orucu ne zaman tutulur?

Peygamber Efendimiz Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

Sadece Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak mekruh kabul edilir. Bu nedenle Aşure orucunun bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile birlikte tutulması önerilir.

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Muharrem ayındaki oruçla ilgili şu şekilde buyurmuştur:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur.”

2026 dini günler takvimi

Ramazan Bayramı Arefe günü 19 Mart 2026

Ramazan Bayramı 1. gün 20 Mart 2026

Ramazan Bayramı 2. gün 21 Mart 2026

Ramazan Bayramı 3. gün 22 Mart 2026

Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs 2026

Kurban Bayramı 1. gün 27 Mayıs 2026

Kurban Bayramı 2. gün 28 Mayıs 2026

Kurban Bayramı 3. gün 29 Mayıs 2026

Kurban Bayramı 4. gün 30 Mayıs 2026

Hicri yılbaşı 16 Haziran 2026

Aşure günü 25 Haziran 2026