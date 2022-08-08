Aşure günü akşam ezanı saat kaçta? Bugün akşam ezanı kaçta okunacak? Diyanet namaz vakitleri : 8 Ağustos 2022
Aşure orucu iftar saati kaçta? Aşure günü akşam ezan vakti kaçta? Bugün 8 Ağustos 2022 Pazartesi Muharrem ayının 10. günü yani aşure idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz’in de faziletleri konusunda müjdelerde bulunduğu bu mübarek günde oruç tutan vatandaşlar iftar hazırlıkları için akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki bugün ezan kaçta okunacak? İşte 8 Ağustos 2022 Pazartesi Diyanet namaz vakitleri:
Aşure orucu iftar saati kaç? İslam alemi tarafından idrak edilen mübarek Aşure gününde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, 8 Ağustos 2022 Pazartesi diyanet namaz vakitleri üzerinden akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Bugün oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam ezan saatiyle birlikte oruçlarını açacak.
Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?
8 Ağustos 2022 Diyanet namaz vakitleri sayfasına göre, bugün akşam ezanı İstanbul'da saat 20:20’de Ankara'da 20:02’de İzmir'de 20’22’de, Antalya’da akşam ezanı 20:05’te ve Bursa'da ise 20:18’de okunacak ve Aşure orucunu tutan vatandaşlar orucunu açacak. İl il Diyanet namaz vakitleri için tıklayın