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Dünya Astronotlara tuvalet yasağı
Dünya

Astronotlara tuvalet yasağı

Elon Musk'ın CEO'su ve kurucusu olduğu uzay firması SpaceX, eylülde düzenlenen Inspiration4 uçuşunda tuvalette idrar sızıntısı olduğunu açıklamıştı. NASA'nın Ticari Mürettebat programının yöneticisi Steve Stitch, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Niyetimiz, daha önce şahit olduğumuz sıkıntıdan dolayı dönüş ayağında tuvalet sistemini hiç kullanmamak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:58:00 -
Astronotlara tuvalet yasağı

 

Elon Musk'ın CEO'su ve kurucusu olduğu uzay firması SpaceX, eylülde düzenlenen Inspiration4 uçuşunda tuvalette idrar sızıntısı olduğunu açıklamıştı. SpaceX, gelecekteki uçuşlarda sızıntıları önlemek için tuvaletleri yeniden tasarlamıştı. Astronotlar, nisanda UUİ'ye yolculukları sırasında Endeavour kapsülünün içinde yalnızca bir gün geçirmiş ve bu nedenle görece de az bir idrar sızıntısı meydana gelmişti. Araç o zamandan beri yörüngede olduğu için tuvaleti henüz tamir edilemedi. Ancak uzay aracı kapsamlı bir kontrolün ardından tuvalet kullanılmadığı sürece dönüş uçuşu için tamamen güvenli diye nitelendi. NASA'nın Ticari Mürettebat programının yöneticisi Steve Stitch, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Niyetimiz, daha önce şahit olduğumuz sıkıntıdan dolayı dönüş ayağında tuvalet sistemini hiç kullanmamak" dedi.

Uzay kıyafetlerinin altına idrarı tutması için özel bir iç çamaşırı giyecekler

Öte yandan Stitch'e göre mürettebatın tuvalet ihtiyacını karşılamak için başka bir yöntem uygulanacak. Astronotlar, uzay kıyafetlerinin altına idrarı tutması için özel bir iç çamaşırı giyecek.

 

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