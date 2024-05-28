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Gündem Astrolog Meral suç makinesi çıktı
Gündem

Astrolog Meral suç makinesi çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 13:11:00 -

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden, Galatasaray'ın ipi göğüslemesiyle birlikte açtığı canlı yayında sarı lacivertli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savuran astrolog Meral Güven, adeta suç makinesi çıktı.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Meral Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında adli işlem başlatıldı.

Meral Güven'nin geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Yorumlar

müslüman ve kavgacı

fenerin şampiyon olmamasına üzüldükleri kadar gazzeye üzülmeyen fenerliler ve gazzenin canlı canlı yakılmasına umursamadan israilliler gibi eğlenen galatasaraylılar! kişi duygu ve düşünceleri ile insandır ve müslümandır. takımlarınız sizin putunuz olmuş.
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