Aston Villa, Premier Lig'de - Derby County ile oynadığı play-off finalini 2-1 kazanan Aston Villa, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü



ANKARA (AA) - İngiltere Championship play-off finalinde Derby County'yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi. Norwich City ve Sheffield United'dan sonra İngiltere Premier Lig'e çıkan son kulüp, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılan maçla belli oldu. Aston Villa, El Ghazi'nin 44 ve McGinn'in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü. Teknik direktörlüğünü Frank Lampard'ın yaptığı Derby County'nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.



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