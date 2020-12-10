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Aktüel Astım hastası annesi için hava temizleme cihazı tasarladı
Aktüel

Astım hastası annesi için hava temizleme cihazı tasarladı

Sakarya'da beyaz eşya tamirciliği yapan 66 yaşındaki Yılmaz Çelik, astım hastası olan annesi için ürettiği hava temizleme - "Annem astım hastasıydı. Benim de bu işlere çok merakım var. Oturdum projesini çizdim, Ar-Ge çalışmalarını yaptım ve kapalı alanların havasını temizleyen cihaz yaptım"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:14:26 -
Astım hastası annesi için hava temizleme cihazı tasarladı

SAKARYA (AA) - İSMAİL ÇETİNTAŞ - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde beyaz eşya tamirciliği yapan Yılmaz Çelik, astım hastası annesi için kapalı alanda ultraviyole (UV) ışınlarıyla havayı temizleyen cihaz geliştirdi.

Turizm Otelcilik Okulundan mezun olan ve uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Yılmaz Çelik, annesinin astım hastası olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde "Ultraviyole Yüzey ve Hava Dezenfeksiyon Cihazı Projesi" hazırladı.

Çelik, çalışmaları sonucunda cihazı üretti. Yapılan testler ve ölçümler sonucunda Çelik'in patentini aldığı cihaz, ultraviyole ışınlarıyla kapalı ortamları dezenfekte ediyor.

Yılmaz Çelik, AA muhabirine, kendisine ait patentli bazı ürünler olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları yaptığını ifade eden Çelik, "Annem astım hastasıydı. Benim de bu işlere çok merakım var. Oturdum projesini çizdim, Ar-Ge çalışmalarını yaptım ve kapalı alanların havasını temizleyen cihaz yaptım." diye konuştu.

Çelik, cihazın denemesini yaptıklarını ve başarı sağladıklarını belirterek, cihazın kapalı ortamdaki havayı içine çekip ultraviyole ışınlar ile bakterilerin yok edildiğini söyledi.

Cihazın içindeki iyonizer vasıtasıyla içerideki havayı temizleyip dışarıya bol oksijen verdiğini belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

"Cihaz, bulunduğu alanı 1 saat içerinde 5 defa temizleyebiliyor. İçindeki ışın lambaları bakterileri kısa sürede yok ediyor. Kuvvetli fanlar sayesinde de aşağıdan aldığı havayı yanlardan ve üstünden temizlenmiş olarak veriyor. Bu cihazdaki özellik şu; ışın lambasının üzerinden ve etrafından geçen bakterileri, mikropları anında yok ediyor. Ultraviyole lambaların bilimsel olarak mikrobu ve bakterileri öldürdüğü zaten biliniyor. 30 ve 50 metrekare kapalı alanda kullanılabilir."

Çelik, şu anda cihaza yoğun bir talep olduğunu ancak cihazın Sağlık Bakanlığından onayı alınmadan teslimatını yapmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Anne Hayriye Çelik de oğlunun yaptığı cihazı evinde kullandığını belirterek, "Allah razı olsun, oğlum bu aleti benim için yaptı ve çok faydalandım." dedi.


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