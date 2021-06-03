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Ekonomi AssisTT’den gençlere eğitim fırsatı
Ekonomi

AssisTT’den gençlere eğitim fırsatı

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, sektör deneyimini gençlere aktarmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu programı için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 12:31:00 -
AssisTT’den gençlere eğitim fırsatı

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, sektör deneyimini gençlere aktarmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu programı için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Gezi programı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran arasında imzalanan protokol kapsamında AssisTT Çağrı Merkezi Okulu’nda çeşitli eğitimler, teknik gezi ve staj programları sunulacak. Ayrıca, öğrencilere mezuniyet sonrasında AssisTT bünyesinde istihdam imkanı da verilecek.

Staj imkanı

AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, sektörle ilgili bilgi ve deneyimleri aktarmak ve sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdikleri Çağrı Merkezi Okulu’nda Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ağırlayacak olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “Üniversite, Türkiye’nin aydınlık gençlerini yetiştirirken, biz de Çağrı Merkezi Okulumuz ile gençleri yeni teknolojilerle donatıp onların iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi olarak vereceğimiz teorik eğitimin yanında gençlere staj, tam ve yarı zamanlı çalışma olanaklarında öncelik sağlayacağız. Bu tür özel sektör ve üniversite iş birliklerimizin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve çoğalmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önemli iş birlikleri

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da “Bu anlayışla öğrencilerimizi hayata hazırlarken özel sektör ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. AssisTT ile yaptığımız protokol sayesinde öğrencilerimiz hayata bir adım önde başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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