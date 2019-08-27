Assan Hanil’den çalışanlarına sadakat ödülü

Otomotiv sektörünün en önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, Sakarya’da düzenlenen AshaFest 2019’da çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.

Festival kapsamında Assan Hanil’de uzun yıllar görev alan 200 çalışana şirkete verdikleri emeklerden dolayı kıdem teşvik ödülleri takdim edildi.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Assan Hanil’in başarılarında, ailelerin verdiği desteğin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ne mutlu bizlere ki, 5 yıldan 20 yıla kadar değişen sürelerde, aynı çatı altında mesai yaptığımız arkadaşlarımız var. Bu yol arkadaşlığımızın nice seneler daha devam etmesini ve bütün çalışma arkadaşlarımla benzer şekilde uzun yıllar boyunca çalışmayı temenni ediyorum. Her birinize verdiğiniz tüm emekler ve ortaya koyduğunuz gayretler için teşekkür ediyorum.”