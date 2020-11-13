  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Assan Hanil, otomotiv sanayinin en başarılı tedarikçisi seçildi
Ekonomi

Assan Hanil, otomotiv sanayinin en başarılı tedarikçisi seçildi

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner: - "Bu ödülle, Assan Hanil’in yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer yaratan faaliyetleri, Ar-Ge’ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:02:19 -
Assan Hanil, otomotiv sanayinin en başarılı tedarikçisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Assan Hanil, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından verilen "Tedarik Sanayi Başarı Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv sanayi üreticisi Assan Hanil'in açıklamasına göre, firma Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen “OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Dernek üyeleri tarafından kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki iş birliği ve rekabetçilik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Assan Hanil, 2019’un en başarılı tedarikçisi olmaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, aldıkları ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"OSD, Türk otomotiv sanayisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmiş, önemli iş birliklerine vesile olmuş ve özellikle tedarik sanayi için kilit rol oynamıştır. Köklü derneğimizin çok kıymetli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek Assan Hanil olarak bizlere büyük gurur verdi.

Aldığımız bu ödülle, Assan Hanil’in yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer yaratan faaliyetleri, Ar-Ge’ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtlamış durumdayız. Layık görüldüğümüz bu ödüle yakışır şekilde, sahip olduğumuz yetkinlikleri daha da geliştirerek, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu
Dünya

Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci olarak bulunduğu..
Gündem

"Ümit verici sonuçlar aldık" diyen Bakan Dönmez yeni gelişmeyi duyurdu

Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tama..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay