Assan Alüminyum’dan 95 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir yatırım planları

Genel Müdür Göksal Güngör, “Yeni yatırımlarımız şirketimizin sürdürülebilirliğe katkısını arttıracak” diye konuştu. Güngör, “Yeni soğuk hadde hattımız, maksimum enerji verimliliği sağlayan sürdürülebilirliğe büyük katkı sunacak bir yatırım. Döküm hattı yatırımlarımızla ise toplam döküm hattı sayımız 24’e ulaşarak, Avrupa ve Amerika’nın en büyük sürekli döküm kapasitesine sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Katma değeri yüksek ürün

Yatırımların katma değeri yüksek ürünleri üretmelerinin önünü açacağını kaydeden Güngör, “Yeni soğuk hadde hattımız daha teknolojik ve hızlı olacak. Bu yeni yatırımımızla beraber dayanıklı tüketim, otomotiv, ısıtma-soğutma ve inşaat sektörüne çok daha etkin hizmet vereceğiz. Yatırımlarımız tamamladığında toplam kapasitemiz 360 bin ton seviyesinin üzerine çıkacak” dedi. Güngör, 2021’de de ince folyo üretiminde kapasite ve kalite artışına gitmeyi planladıklarını ifade etti. İlaveten verimlilik projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.