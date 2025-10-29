  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin
Gündem

Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Yılmaz Özdil, 30 Ekim 2013 günü yayınlanan “Marmaray” başlıklı köşesinde “Yüzerek geçerim kapısında muska dağıtsalar gene de bunların yaptığı tüpten geçmem kardeşim!” demişti. Özdil Marmaray’a binmesin Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Marmaray’ın rekor kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulundu. Hattı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet’in 102’nci yılında Marmaray’ın da 12 yaşında olduğunu ifade etti. 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray'ın İstanbul’da toplu ulaşımın omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" açıklamasında bulundu.

 

"54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor"

Marmaray'ın dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297’ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.

 

"Marmaray hattı ile toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı"

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Nisan 2020’de başlayan yük treni geçişleriyle büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.

Marmaray’dan Metro İstanbul’a anlamlı gönderme! Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok
Marmaray’dan Metro İstanbul’a anlamlı gönderme! Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok

Gündem

Marmaray’dan Metro İstanbul’a anlamlı gönderme! Konfor aynı konfor, valiz ücreti yok

Yılmaz Özdil'den gündemi altüst edecek ifşa: O isim beni işten attırmak istedi
Yılmaz Özdil'den gündemi altüst edecek ifşa: O isim beni işten attırmak istedi

Gündem

Yılmaz Özdil'den gündemi altüst edecek ifşa: O isim beni işten attırmak istedi

Yılmaz Özdil Sözcü TV'ye posta koydu: Alınganlığından bıktım! Partnerine çemkirmesi gündem oldu
Yılmaz Özdil Sözcü TV'ye posta koydu: Alınganlığından bıktım! Partnerine çemkirmesi gündem oldu

Aktüel

Yılmaz Özdil Sözcü TV'ye posta koydu: Alınganlığından bıktım! Partnerine çemkirmesi gündem oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23