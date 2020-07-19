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Asrın Lideri'nden 'Ayasofya' paylaşımı

Ayasofya Camii’nde incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden ‘Ayasofya…’ ismi altında fotoğraflar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:29:00 - 2020-07-19 15:56:05
Asrın Lideri'nden 'Ayasofya' paylaşımı

24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile açılışı yapılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemeler yapmak üzere ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından camii içerisinde çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşım, 'Ayasofya...' etiketi adı altında yapıldı.

İşte Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti:

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

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