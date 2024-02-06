Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Acısı yüreklerde

11 ilimizde büyük yıkıma yol açan ve binlerce canımızı yitirmemize neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümünde hükümetin söz verdiği kalıcı konutlar teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir hafta içerisinde 46 bin konutun teslimatını yapıyoruz. 2 ay içerisinde bu sayı 75 bine çıkacak. Sene sonuna kadar da inşallah 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz” müjdesini verdi. Depremin ilk günlerinde halkı kışkırtmak üzere bölgeye üşüşen bozguncu muhalefet, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde bölge halkından sandıkta büyük bir tokat yedi. Özellikle deprem istismarı siyaseti ters tepen CHP, bölgede yerel seçimler için seçilebilir aday bulmakta zorlanıyor.

Allah akıl fikir versin

Depremin yıldönümünde Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, şunları dile getirdi: “6 Şubat’ta çok büyük yıkım ve acılar yaşadık. Muhalefet maalesef ‘biz bundan nasıl nemalanırız’ diye baktı. İnsanlığa yakışmayan bir şekilde davrandılar. Bunu halkımız gördü. Halkı kışkırtamayınca ‘bu kadar deprem yardımı yaptık, haram olsun’ deyip depremzede vatandaşlarımızı rencide ettiler. Hatta Kahramanmaraşlılar da verdikleri yardımların paralarını geri gönderdi. Allah düşmanın da muhalefetin de hayırlısını versin. Devletimizin gücünü hep gördük. Kışa kadar tüm vatandaşlarımızı çadırlardan kurtardık. Şimdi ise evlerini teslim etmeye çalışıyoruz. Sadece Kahramanmaraş’ta 29 binden fazla konut yapılıyor. Bunların da 10 bine yakınının kurası çekilip teslimi yapılacak Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Biz muhalefetin suçlamalarına cevap yetiştirmek yerine çalışmayı tercih ediyoruz. Elhamdülillah bunun sonuçlarını da görüyoruz. Yüz binlerce ev yıkıldı. Kolay değil. Bütün bölgede alt yapımız harap oldu. Onlarca yılda yapılan imar faaliyetleri şimdi yeniden yapılıyor. Şehir merkezlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Güvenli yerler tespit edilerek konutlar inşa ediliyor. Sadece şehir hastanesinin inşaatı için 3 bin 500 tane fore kazık çakılıyor. Şehir merkezimizde 10 binden fazla konut yükseliyor. Bundan sonra yüz yıllık, iki yüz yıllık sağlam şehirler için uğraşıyoruz. Bunları görmek istemeyenlere yapacak bir şey yok. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var doğruyu söylemezler. Ama biz bildiğimiz yolda çalışmaktan şaşmıyoruz.”

Bölge yeniden ihya olacak

Milletimizin ferasetine her zaman güvendik. Biz milletimizle beraber yürüdüğümüz için 22 senedir iktidardayız. Muhalefet, deprem felaketini sosyal medyada köpürtüp istismar etmeye çalışmış. Ben 13 gün hiçbir şekilde sosyal medyaya bakamadım. Evdeki çocuklarımı dahi arayamadım. Ama halk devletini yanında gördüğü için etkilenmedi. İlk günlerde yetişemediğimiz yerler oldu. Çok büyük bir alanda yıkım yaşanmıştı. Depremde 17 yakınını kaybeden bir vatandaşımız bana, ‘Eğer, yıkılan bütün binaların başında bir iş makinesi olsaydı ancak bu kadar yapılabilirdi’ demişti. Çünkü iş makineleri yetmiyordu. Muhalefet temsilcileri ise bölgeye geldiler, enkaz başlarında boy gösterdiler, fotoğraf çektirip gittiler. Ama biz ilk günden beri buradayız. Bölge ihya olana kadar da çalışmalarımız devam edecek. Artık kendi partilerinden yerel seçimlerde aday bulamayınca AK Parti’de siyaset yapmış isimlere yöneldiler. Kendilerinin bir şey üretemediğini görüyoruz. Kolay olanı taklidi seçtiler. Belki bu konuda onlara bir katkımız olmuştur.”

Halk bunlara izin vermedi

Depremi yaşayanlardan eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu da, şunları anlattı: “Acının üzerinden siyaset olmaz. Acı hepimizin acısı. Ülkemizin en büyük felaketinin yaşandığı bir depremdi. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. O gün hep birlikte olma günüydü. Devletimize sahip çıkma günüydü. Maalesef deprem felaketini istismar ederek siyaset yapmaya çalışanlar oldu. Ama halkımız buna izin vermedi. Devletimiz bütün kurumlarıyla ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Hâlâ da hummalı çalışmalar sürüyor. Şu anda depremin seneyi devriyesinde konutlar teslim edilmeye başlandı. Çok büyük emekler var burada. 24 saat çalışıyor herkes. İnşallah yeniden toparlanacağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Zaman birlik zamanıdır.”