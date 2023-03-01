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Gündem Asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle yad ediliyor! Sadece Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın öğretmen vefat etti
Gündem

Asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle yad ediliyor! Sadece Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın öğretmen vefat etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenlerimiz rahmetle yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 18:51:00 -
Asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle yad ediliyor! Sadece Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın öğretmen vefat etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, sadece Kahramanmaraş'ta yüzü aşkın öğretmen hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda eğitim neferlerimiz için duyulan üzüntü dile getirildi.


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Resmi rakamlara göre, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 45 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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