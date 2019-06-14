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Asrın bitkisinde hasat başladı

Hatay’da uzmanlar tarafından asrın bitkisi olarak tanıtılan ve deneme amaçlı üretilen şeker otunda (stevia) ilk hasat yapıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:20
Asrın bitkisinde hasat başladı

Hatay’da uzmanlar tarafından asrın bitkisi olarak tanıtılan ve deneme amaçlı üretilen şeker otunda (stevia) ilk hasat yapıldı.


Yıllardır Paraguay ve Brezilya gibi güney Amerika ülkelerinde doğal tatlandırıcı amacıyla kullanılan şeker otu bitkisi son zamanlarda ülkemizde de üretilmeye ve tüketilmeye başladı.


Dünyada kullanımı her geçen gün artan şeker otu bitkisi, fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra şekere oranla 300-400 kat daha tatlandırıcı özellik kazanıyor. Şeker otu, dildeki tat alma hücrelerine yüzde 400 tatlıymış hissi veriyor ve hiç şeker ihtiva etmiyor. Bu nedenle diyabet hastaları tarafından daha çok tercih ediliyor ve diyabet, hipertansiyon ve obezite hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor.


Hatay’da 15 dönümlük arazide ilk kez şekere alternatif, tatlandırıcı grubunda ve yarı aromatik bitki olarak bilinen şeker otu bitkisini yetiştiren çiftçi Dursun Düzduran, "Verimden memnun kaldık ve Hatay’daki üreticilerimize ikinci bir alternatif ikinci bir gelir kapısı açıldı” dedi.


Şeker otunun şuan Türkiye’nin farklı illerinde yetiştiriciliğine başlandığına dikkat çeken Düzduran, Hatay bölgesinde bu bitki ilk olduğundan diğer üreticilerin de bu bitkiyi yetiştirmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bitkinin etkili doğal tatlandırıcı grubunda yer aldığını ve şekere alternatif olduğunu belirten Düzduran, "Bitki henüz yeni olduğundan dolayı Hatay yöresi, Akdeniz Bölgesi, kıyı bölgelerde yetiştirmek daha uygun. Bitkinin tek istediği şey bol su ve güneş. Hiçbir şekilde kimyasal kullanılmıyor. Biz gönül verenler olarak Türkiyemize kazandırılması hem devletimize döviz girdisi sağlanması açısından hem de yeni üreticilerimizin gelirlerinin artırılması açısından şeker otu üretimini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.


Türkiye’de Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarım Kültür ve Sağlık Turizmi Federasyonu (TARSAF) kurarak gerek yurt içinde ve yurt dışında bu bitkinin satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Dursun Düzduran, "Bitki genelde, gazlı içecekler grubunda dondurma grubunda, içecekler meyve suyu, baklava alanında bir çok yerde kullanılıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:20
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