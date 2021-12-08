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Kadın - Aile Aspirinli saç maskesi tarifi
Kadın - Aile

Aspirinli saç maskesi tarifi

Saçlara parlaklık katan aspirinli saç maskesi; saçtaki kepek oluşumunu gideriyor, boyalı saçların uzun bir süre renginin sabit kalmasına olanak tanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:40:00 - 2021-12-08 21:46:47
Aspirinli saç maskesi tarifi

Saç bakım uzmanları tarafından sıklıkla kullanılan aspirinli saç maskesi; saç derisindeki gözeneklerin açılmasını sağlıyor, saçların daha güzel ve canlı görünmesine yardımcı oluyor. İşte aspirinin saça olan büyük etkisi..

Aspirinin Saça Faydaları:

  • Saçları gürleştiriyor
  • Daha yoğun ve kalın saçlara sahip olabiliyor.
  • Saçtaki kepek oluşumunu engelliyor
  • Saçlara ışıltı ve canlılık veriyor
  • Saç kırıklıklarını azaltıyor
  • Sık şampuan kullanmanın neden olduğu kepek oluşumunu ciddi ölçüde gideriyor.
  • Saçları derinlemesine temizliyor
  • Saç diplerini ölü hücrelerden arındırıyor.

Aspirinli Saç Maskesi Tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

4 adet toz haline getirilmiş aspirin

1 tatlı kaşığı toz halinde bira mayası

Bir kahve fincanı kekik yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırdıktan sonra tıpkı boya sürer gibi karışımı saç diplerinize yedirerek, sürün. 2 saat bekleyin ve saçınızı bol suyla durulayın. Haftada bir kez olacak şekilde bu maskeyi saçlarınıza uyguladığınız takdirde saç dökülmesini durdurabilir ve yeni saç tellerinin daha güçlü ve kalın bir şekilde çıkmasını garantileyebilirsiniz..

Saç maskesi nedir?

Saç maskesi saçlara yüksek oranda nem takviyesi yapan saç kreminin yoğun halidir. Genellikle tüm maskeler haftada bir yada iki defa düzenli uygulanmaldır.

 

 

 

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