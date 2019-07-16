Aspirinle yapılabilecek 3 etkin maske
Söğüt ağacından elde edilen aspirinin etkileri oldukça fazla. Ev bitkilerinin büyümesi için bile kullanılan aspirinin; saç, cilt ve tırnaklara sürülmesi, bakım niteliği taşıyor.16 Temmuz 2019 Salı 15:50
Aspirinli yüz maskeleri bugünlerde çok moda. Diğer ilaçlar gibi sorunsalı olmadığı için, herkesin kullanması mümkün olan aspirin, cildin her bölgesinde etkili.
Aspirinin ana maddesi söğüt ağacından çıkan asetilsalisilik asit isimli bir bileşendir. Antiseptik ve iltihap giderici özellikleri nedeniyle akne ve iltihap sorunlarını giderir.
Aspirinli ayak maskesi
Ayaklarınızın bebekler gibi yumuşacık olmasını, sertliğinin gitmesini istiyorsanız, bir kere de olsa bu maskeyi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz.
Ayak tabanındaki bütün deriyi besleyen ve ölü derinin kavlamasını sağlayan bir maske.
- 1 limon
- 4 adet aspirin
Öncelikle aspirini toz hale getirin.
Limon suyunu ayağınıza sürerek aspirini üzerine dökün.
Ortalama 3 saat boyunca ayaklarınızı streç film içerisinde bekletin ve durulayın.
Aspirinli yüz maskesi
Renk eşitsizliği, sivilce, siyah nokta gibi cilt problemleri yaşayan kişilerin sıklıkla yapması gereken bir maske. Aynı zamanda bu maskeyi, cilt renginizin açılması, ölü derilerin giderilmesinde de kullanabilirsiniz.
- 5 adet aspirin
- 3 yemek kaşığı su
- 1 damla susam yağı
Aspirilnleri toz hale getirin.
Diğer malzemelerle karıştırın ve yüzünüze uygulayın.
Kuruduktan sonra ovarak cildinizden ılık su ile temizleyin.
Nemlendirici ve besleyici aspirin maskesi
Cildinizi nemlendirmek, batıklardan kurtulmak ve beslemek amaçlı bütün bakımlarınızda kullanabileceğiniz maske tarifi. Ayrıca bu maskenin ölü derileri soyma özelliği de mevcut.
- 7 adet aspirin
- 2 tatlı kaşığı ılık su
- 1 çay kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bütün malzemeleri karıştırara sorunlu bölgenize masaj yapar şekilde uygulayın.
Kuruduktan sonra nemli bir havluyla silin ve ılık su ile durulayın.
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