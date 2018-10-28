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Aspirin zehirlenmesi şuur kaybı yapabiliyor

Aspirin zehirlenmesinden şüphelenilen kişide şuur kaybı, kasılmalar, nefes alamama veya başka ciddi belirtiler varsa tıbbi yardım için vakit kaybetmeden hastaneye başvurmak gerekiyor.

28 Ekim 2018 Pazar 19:07
Aspirin zehirlenmesi şuur kaybı yapabiliyor

İlacı alan kişide bu belirtiler oluşmamışsa belirtilerin meydana gelip gelmeyeceğini görmek için beklemeyin.

Vakit kaybetmeden size en yakın Zehir Danışma Merkezi'ni arayın. Sağlık Bakanlığı'na bağlı, ücretsiz aranabilen, Zehir Danışma Merkezi'nin numarası 114 tür. Telefona yakın bir yerde zehir danışma merkezinin telefon numarasını bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Zehir Danışma Merkezi'ne mümkün olduğu kadar çok bilgi sağlamanız sonraki eylem planının tespit edilmesine yardım eder.

Zehir Danışma Merkezi, sağlık teknisyenleri ve acil servis çalışanları aşağıdakileri bilmek isteyeceklerdir:

Ne tür ilaçlar alındı? İlaç kutusunu bulmaya çalışın.

Alınan ilaç tam olarak hangisidir, adı nedir ve her bir hap kaç miligramdır?

İlacın ne kadarı alındı?

İlaç ne zaman alındı?

İlaç alkol veya diğer ilaçlar veya kimyasallarla birlikte mi
alındı?

Kişinin yaşı kaç?

Ne gibi belirtiler var?

Şuuru yerinde mi?

Nefes alıp veriyor mu?

Hastanın bugüne kadar bilinen ne gibi sağlık sorunları var?

İpeka şurubu geçmişte hastayı kusturmak için kullanılmasına rağmen bugün nadiren tavsiye edilir. Hastanın değişen zihin durumu veya kasılmalar yaşaması ihtimali sebebiyle aspirin zehirlenmesinde bu şurup tavsiye edilmez.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:07
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