Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Yağları yok ediyor! Not alın evde tasarruf edin: Hızlandırılmış derin temizlik

Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Aspiratör tipleri çeşitlidir. En çok tercih edilen aspiratör modellerinden olan mutfak aspiratör, davlumbaz aspiratör, taş aspiratör, akıllı aspiratör, metal, eski tip gibi bir çok çeşitleri var. Mutfaklardan sorumlu olanlar, aspiratör fiyatlarını araştırmaktansa temizliğine dikkat edersek daha uzun ömürlü kullanabilir. evde uygulayabileceğini birkaç pratik yöntemle aspiratörünüz tertemiz olabilir. İşte aspiratör temizliği...

En çok düşündüren konular arasında, yer almaktadır, hanımların zamanının çoğunluğu mutfakta geçmektedir, yemek yaparken en çok yağ çeken aspiratör olunca kirlenmemesi mümkün değil,

Zamanımız yetmediğinde iyi temizliği olmaması yağ oluşumuna zemin hazırlıyor sararan biriken yağlar oldukça kötü görüntü veriyor. Devamlı silinen bir bölge olmadığından üst kısmını daha çok sildiğimiz aspiratör, iç kısmı ise devamlı yağ çekmesiyle sarı bir görünüm içine giriyor, ihmal ettiğimiz mutfaktaki bir bölüm diye biliriz. Sizler için güzel ve çabuk olan bir kaç püf noktası, pratik bilgiler paylaşımı yapıyoruz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı unutmayınız yeni pratik bilgilerde görüşmek üzere bol temiz günler dileriz.

Bulaşık deterjanı ile aspiratör temizliği

Bulaşık makinesi deterjanı ile harika bir temizlik sağlaya bilirsiniz, evimizde bulunan pratik yöntemler arasında yer almaya ve hanımların en çok tercihleri arasında, yapmanız gereken aspiratörün yağ kısımlı filtresini çıkartalım ve bir tepsi içine alalım ve bir tablet bulaşık makinesi deterjanı ekleyip sıcak su dökelim ve bekleyip sonucu görelim, yağın aktığını göreceksiniz, parlayan bir filtre tertemiz olacaktır.

Aspiratör filtresi temizliği?

Kirleri yumuşatmak için deterjan ya da yağ sökücü döktüğünüz bir kabı sıcak suyla doldurup filtreyi bir süre içinde bekletebilirsiniz. Sonrasında filtreyi sünger ya da yumuşak bir fırçayla temizleyebilirsiniz. Metal filtreyi iki ayda bir temizlemeniz gerekir. Bu filtreyi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz

Sürgülü Aspiratör nasıl temizlenir?

Kaynayan suyun içerisine filtreyi yerleştirin ve yavaş yavaş karbonatı ekleyin. Yavaş eklemeniz önemli çünkü suyun fazla köpürmesi temizliği zorlaştırır. Karbonatlı su içerisinde bir süre kaynattığınız filtreyi çıkardıktan sonra sünger ve fırça yardımıyla güzelce temizleyin.

Metal aspiratör nasıl temizlenir?

Filtreleri fırçalayın: Suda beklettikten sonra, aşındırıcı olmayan bir fırça ile filtreleri fırçalayın. Kadir ezildi aspiratör temizliğinde kullanılıyor. Ovarken fırçaya daha fazla bulaşık deterjanı ekleyin. Durulayın ve kurulayın: Filtreleri sıcak suda iyice durulayın ve bir kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın.

Eski tip aspiratör nasıl temizlenir?

Aspiratör nasıl temizlenir?

Bir tencereye su koyup ocakta kaynatın. ...

Arından aspiratörün parçalarını sökün. ...

Temizlik için yağ sökücü deterjanlardan kullanmalısınız. ...

Söktüğünüz parçalara yağ sökücü sıkın. ...

bulaşık makinesinde yıkanabilecek parçalar için makineyi kullanabilirsiniz.

Yağlı aspiratör filtresi nasıl temizlenir?

İlk olarak filtreleri aspiratörden ayırarak işe başlayın. Daha sonra suyu kaynatın ve içerisine bir miktar beyaz sirke ekleyin. Kaynayınca da üzerine bir miktar azar azar karbonat ekleyin. Karışımı geniş bir kaba alıp içerisine aspiratörü yerleştirin ve bir süre bekletin. Ardından bir diş fırçası ile iyice ovun. En sonunda bütün kirin ve yağ lekelerinin çıktığını görebilirsiniz.

Diğer bir yöntem de soda ile temizlemek... Peki nasıl? Suyu kaynatın ve içine bir su bardağı soda ekleyin. Daha sonra su ve sodalı karışımı geniş bir kaba alın ve içerisine aspiratör filtresini yerleştirin ve yaklaşık 5 dakika kadar bekletin. Böylece, filtreleriniz tertemiz olacak.