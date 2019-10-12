0553 313 94 23

Asparagaslar, yalanlar, saldırılar, manipülasyonlar, provokasyonlar… Abdullah Ağar hainlerin planını açıkladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda bazı yabancı haber servislerinin yalan ve haberler geçerek, terör örgütü YPG’nin provokatif eylemlerde bulunarak Türkiye ve ABD’yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını söyledi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:59
Asparagaslar, yalanlar, saldırılar, manipülasyonlar, provokasyonlar… Abdullah Ağar hainlerin planını açıkladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Fırat’ın doğusunda başlayana ve başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Son günlerde yabancı haber kaynaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ABD askerlerini vurduğu şeklinde yalan haberleri yorumlayan Ağar, bu provokatif haberler Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi.

Dünyanın en güvenilir haber ajanslarından biri olarak gösterilen  AP’nin harekat alanı ile ilgili geçtiği  “ABD Askerleri Tel Abyad’ta devriye atıyor” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan “Oysa orası Tel Abyad değildi. ABD askerinin çekildiği Tel Abyad’a 30 km mesafede Ayn İsa bölgesindeki sabit ABD kontrol noktasıydı. Görüntülerde “Tel Abyad’a: 30 Km” levhası görünüyor zaten. Görüntülerdeki ABD askerleri son derece rahat. Taktik alanlarda, hele ki çatışmaların yaşandığı, bombardımanların yapıldığı Tel Abyad gibi yüksek riskli alanlarda ABD askerleri asla balistik kasksız ve çelik yeleksiz dolaşmazlar, silahlarını ellerinden bırakmazlar. O saatlerde (bütün gün) Tel Abyad semaları yakılan lastikler, çıkan yangınlar ve yapılan atışlar nedeniyle kapkaraydı. Bu görüntülerde hava pırıl pırıl. 2:40 ve 14:30 gibi ABD askerleri iki kez hareketlendiler. 1-2 Km gidip geldiler, sadece o kadar. AP belli ki bu asparagas haberle bir şeyler peşinde. Belki de süreci maniple etmeye, Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Newsweek’in aynı gün geçtiği  ve Tsk’nın Ayn el Arap yakınındaki Miştenur tepesinde konuşlu olan ABD birliklerini vurduğu şeklindeki haberi yorumlayan Ağar, “Oysa TSK, Miştenur’daki YPG/PKK’yı vurmuştu. Hiç bir ABD askeri de yaralanmadı. Kimse de şunu aklına getirmedi.” dedi.

YPG’liler ABD üslerinin yakınlarına sızıyor

Harekat kapsamında terör örgütü YPG’lilerin operasyon alanı içindeki ABD askeri üs ve karakollarının maniple ve provake edeceğini ifade eden Ağar, “YPG/PKK’nın ABD asker ve üslerinin etrafına sızarak-yerleşerek Türk Askerini hedef alacağını, doğal refleksler üreten Türk Askerini ABD askerine ateş ediyor göstererek ABD ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek isteyeceğini biliyordu. Diğer tarafıyla PKK’nın üsler etrafında çoğalarak ve yerleşerek korunma ve himaye sağlamak isteyeceği değerlendiriyordu. ABD askerleri neden bu maniple ve provakasyona neden olacak tehlikeli yakındaki YPG/PKK’lıları yanlarından kovalamadı?” şeklinde konuştu.

Bret McGurk’un umudu da aynı

ABD’nin terör örgütü DAEŞ ile mücadele temsilcisi Bret McGurk’un sosyal medyadan attığı, “Türk kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki bir Amerikan askeri karakoluna ateş açtı. Türkiye, tüm konumlarımızı SECDEF ve CJCS tarafından sadece iki saat önce onaylanan kesin koordinatını biliyor. Bu bir hata değildi.” Twetini ele alan Ağar, “Belli ki Bret McGurk vb’leri de Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesini istiyor.” dedi.

Terör örgütü YPG’nin Tel Abyad’ta kiliseleri karargah olarak kullanmasıyla TSK’ya ateş açmaya, tahrik etmeye ve verilecek olası karşılıklar üzerinden “Türkiye kiliseleri, Hristiyanları vuruyor” demeye getirme gibi bir amaç güttüğünü ifade eden Ağar, “Önce sivilleri-gazetecileri havan, ÇNRA, keskin nişancılarla vurdu. Sonra “devlet vuruyor” diye, yeni bir Şam Şeytanlığına girişti.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:59
  1. Terör Uzmanı Abdullah Ağar
  2. Tel Abyad
  3. YPG
  4. PKK
  5. Barış Pınarı

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Ne olur karşı karşıya gelse. Amerika büyük şeytan ve üst akıl değil mi?
  • NecmiNecmi1 sa önce
    Boş ver Abdullahcığım, daha beterini yapacaklardır lakin niyet hayır ise akibet Mevlanın lütfeyle hayırdır...
  • kekokeko1 sa önce
    tvye çıkıp ypgbizemi saldıracak diyen  ............. kimdi nerde şimdi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah yorum
  1. Arap Birliği'nden Barış Pınarı..
  2. Son divan sanatçısı Şahin Uçar’ın..
  3. Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı..
  4. Türk gazeteciler kayıt sırasında..
  5. Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı..
  6. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
  7. A Milli Futbol Takımı'nda Emre..
  8. Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan..
  9. Putin, Suriye'den çekilme şartını..
  10. Türkiye'nin en yaşlı hacısı operasyonu..
  11. AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a..
  12. Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet..
  13. Türkiye'den tutuklu DEAŞ'lılara dair..
  14. Teröristler şimdi de Papa’ya koştu!..
  15. Asparagaslar, yalanlar, saldırılar,..
  16. SSK SGK yol parası, gündelik ve..
  17. Yerli ve milli hava savunma sistemi!..
  18. Çavuşoğlu resti çekti: Tecrit..
  19. İşyeri kapanırsa tazminat alır mı?
  20. Kadın gazeteci, terör sevicilere böyle..
  21. Tazminat miktarında bir sınır var mı?
  22. Bakan Kasapoğlu'dan paralimpik..
  23. Camiyi hedef aldılar! Çok sayıda ölü var
  24. Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı..
  25. Fikret Orman'ın yerine Ali Koç!
  26. New York'ta silahlı saldırı!
  27. Mehmet Özdilek resmen açıklandı!
  28. İçişleri Bakan Soylu: Teröre..
  29. Drift yapan sürücü polis arabasına..
  30. Siber teröristlere kim dur diyecek?..
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!
TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!