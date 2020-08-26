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Ekonomi ASO Başkanı Nurettin Özdebir oda meclis toplantısında konuştu:
Ekonomi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir oda meclis toplantısında konuştu:

"Pandemi sürecini iyi bir şekilde yönetmemiz Türkiye algısını olumlu yönde etkilemiştir" - "Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurt dışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:52:00 -
ASO Başkanı Nurettin Özdebir oda meclis toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi bir şekilde yönetmesinin ülkeye dair algıyı olumlu etkilediğini belirterek, "Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurt dışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın ağustos ayı meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Özdebir, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgınının ekonomiye dair birçok makroekonomik değişken üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle uygulamaya konulan tedbirlerin bazı makroekonomik değişkenleri olumlu etkilemesi ve toparlanma sürecinde başarı sağlamasının yanı sıra bazılarında ise istenilen düzelmenin henüz sağlanamadığını kaydeden Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna bağlı olarak risk algısının daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomide pandeminin etkisinin azalmamasıyla her geçen gün artan yavaşlama ibareleri, doğal olarak ülkemizi de etkilemektedir. Bundan kaynaklanan talepteki zayıflama, hem küresel boyutta hem de ülkemizde makroekonomik değişkenleri olumsuz yönde etkileyerek büyümeyi zayıflatmaktadır."

Özdebir, bütün dünyayı sarsan salgının olumsuz etkileri sürerken Türkiye ekonomisinde canlanma görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında, ekonomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve talebi temsil eden perakende satış hacmindeki artış, gelecek için olumlu sinyal vermektedir. Nisan ayıyla başlayan sanayi üretimindeki daralmanın, mayısta aylık bazda, haziran ayıyla birlikte hem aylık hem de yıllık bazda toparlanmaya başladığını görebiliyoruz. Normalleşme adımlarının etkilerini sanayi üretiminde de görebiliyoruz. Tabii burada önemli olan sonraki aylar bunun sürdürülebilir olmasıdır. Sanayi üretiminde pandeminin etkisinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz."

- "Ekonomimizin yıl sonuna ilişkin büyüme beklentileri pozitif"

Özdebir, yaşanan olumsuz gelişmelerin birtakım fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Pandemi sürecini iyi bir şekilde yönetmemiz Türkiye algısını olumlu yönde etkilemiştir. Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurt dışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum." dedi.

Ülke ekonomisine dair yıl sonu itibarıyla büyüme beklentilerinin pozitif olduğuna işaret eden Özdebir, "Kovid-19 krizi bir kez daha göstermiştir ki ulusal bağımsızlığımız, ulusal ekonomimizin güçlendirilmesiyle sarsılmaz bir biçimde sürdürülebilecektir. Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi ise ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yüksek ve dışa bağımlılığı azaltılmış üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasına dair müjdesinin kendilerini sevindirdiğini ve heyecanlandırdığını belirten Özdebir, rezervin ülke ekonomisine önemli katkı ve enerji giderleri açısından ciddi tasarruf sağlayacağını bildirdi.


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