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ASO 55’inci yaşını kutluyor

Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan Ankara Sanayi Odası (ASO), 55. yaşını kutluyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:39
ASO 55’inci yaşını kutluyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) 55. yaşını kutluyor. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 55’inci yaşını kutlayan ASO’nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO’nun, 55 yıldır, üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla “başkentin sanayisini sanayinin başkentine” dönüştürmeye çalıştığını belirten Özdebir, “ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye’nin önemli bir gücü” ifadelerini kullandı. ASO Yönetim Kurulu kararıyla 55’inci yıl için herhangi bir kutlama yapmayacaklarını belirten Özdebir, “Yönetim Kurulumuzun kararıyla bu dönemde kutlama yapmak yerine, sanayicilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmak istedik” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:39
  1. Ankara Sanayi Odası (ASO)
  2. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
  3. ASO Yönetim Kurulu

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