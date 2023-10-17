Asma yaprağında barbun tarifi: yapılışı, püf noktaları, malzemeleri neler? Muhteşem lezzet
Asma yaprağında barbun tarifi merak edildi. Peki, asma yaprağında barbun nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla asma yaprağında barbun yapımı
Asma yaprağında barbun Ege mutfağının meşhur lezzetleri arasında yer almaktadır. Gündemde yer alan asma yaprağında barbunun detaylı tarifi araştırılmaya başlandı. Farklı balık tarifi arayanlara asma yaprağında barbun yapımı ve malzeme listesi haberimizde.
ASMA YAPRAĞINDA BARBUN TARİFİ
MALZEMELER
1/2 kg barbun
balık başına iki adet yaprak
1 adet limon
10-15 dal maydanoz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Garnitür olarak roka ve soğan kullanabilirsiniz.
TARİF
Barbun balıklarınızı temizledikten sonra üzerlerine tuz ve karabiber serpip her balığın kafası ve kuyrukları dışarda kalacak şekilde 2 adet yaprağa serin .
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 1 adet limonun dilimleyip serin. Üzerlerine balıkları dizin ve zeytinyağı gezdirin.
200 derece fırında balıkların her tarafını beşer dakika pişirin.
AFİYET OLSUN!
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