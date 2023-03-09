  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nı topa tuttu: İyi ki Erdoğan var da...
Gündem

Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nı topa tuttu: İyi ki Erdoğan var da...

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nda yaşanan gelişmeler sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baykal sosyal medya paylaşımında, Millet İttifakı'nı eleştirerek, ''İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:49:00 -
Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nı topa tuttu: İyi ki Erdoğan var da...

Türkiye seçim sathına girerken muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa'da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek masa üyeleriyle ilgili zehir zemberek açıklamalarıyla başlayan süreç, Akşener'in aldığı talimattan olsa gerek 72 saatin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak önererek 'kumar masası' dediği masaya geri dönmesiyle sonuçlandı.

İYİ Kİ ERDOĞAN VAR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Millet İttifakı'nda yaşanan son kaosun ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Daha önceki paylaşımlarında Altılı Masa'nın makam paylaşımı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Baykal bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha Altılı Masa'yla ilgili çarpıcı değerlendirmede bulundu.

Baykal sosyal medya hesabından şunları aktardı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor.

İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz.

O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadın

Bunun babası da gizli Akp li idi. Nedense CHP de bir yere gelemeyen veya umduğunu bulamayan bu duruma geliyor. Savcı Sayan,Hulki Cevizoğlu, Metin Feyzioğlu gibi daha bir sürü. Bunlar girdiği her kabın şeklini alan tipler. Sizin alamadığınız şu. Bu ,bugün CHP yi satıyorsa yarın yine sizi satar.Egolari kişiliklerini yemiş bunların

yorgun ak

MEDYADA GÖRDÜĞÜM TEHDİTLER SENİ DORULUYOR ASLI BAYKAL
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23