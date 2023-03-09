Aslı Baykal Altılı Kumar Masası'nı topa tuttu: İyi ki Erdoğan var da...

Türkiye seçim sathına girerken muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa'da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek masa üyeleriyle ilgili zehir zemberek açıklamalarıyla başlayan süreç, Akşener'in aldığı talimattan olsa gerek 72 saatin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak önererek 'kumar masası' dediği masaya geri dönmesiyle sonuçlandı.

İYİ Kİ ERDOĞAN VAR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Millet İttifakı'nda yaşanan son kaosun ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Daha önceki paylaşımlarında Altılı Masa'nın makam paylaşımı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Baykal bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha Altılı Masa'yla ilgili çarpıcı değerlendirmede bulundu.

Baykal sosyal medya hesabından şunları aktardı:

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Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor.

İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz.

O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.