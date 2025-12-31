  • İSTANBUL
Aktüel Aslanapa’da muhtarlar aylık toplantıda bir araya geldi
Aslanapa’da muhtarlar aylık toplantıda bir araya geldi

Giriş Tarihi:
Aslanapa’da muhtarlar aylık toplantıda bir araya geldi

Aslanapa ilçesine bağlı Abaş Köyü’nde muhtarlar aylık olağan toplantı kapsamında bir araya geldi. Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 30 köy muhtarı ile 4 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıya İsmail Tosun ve Necati Kulik de katılım sağladı. Kaymakam İsmail Tosun, muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallelerde devletin temsilcisi konumunda olduğunu belirterek, muhtarlarla yapılan istişarelerin kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Necati Kulik ise ilçede devam eden çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Kulik, yerel yönetim olarak muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

 

Toplantının ev sahibi olan Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, programa katılan Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik ve tüm muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıya ayrıca Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile İhlas Haber Ajansı’ndan Hüseyin Efe de katıldı. Program, muhtarların görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

