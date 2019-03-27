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"Aslan yattığı yerden kalkıyor"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, gerileme dönemi vardı. Aslan yattığı yerden kalkıyor"

27 Mart 2019 Çarşamba 13:43
"Aslan yattığı yerden kalkıyor"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı'nın son iki maçını kazanmasına ilişkin, "Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, gerileme dönemi vardı. Aslan yattığı yerden kalkıyor." dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın ziyaret eden Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'in, Anadolu'nun önemli ve güzide şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesinin de bakanlığının yaptığı hizmetler, uyguladığı projeler ve yatırımlara katkı sunduğunu ifade eden Yerlikaya, sportif başarıların artırılması için birlikte çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı'nın son iki maçını kazanması ile ilgili sorusunu cevaplandıran Yerlikaya, kendisinin her zaman yerli ve milli olandan yana olduğunu vurguladı.


- "Bu çıkışın da daha güçlü bir şekilde devam edeceği arzusu ve düşüncesindeyim"


Şenol Güneş'in de yerli ve milli bir teknik direktör olduğuna işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Arnavutluk'ta ufak tefek aksaklıklar oldu ama Moldova'da yavaş yavaş dirilme oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki maçta çıkışımızı pekiştireceğiz. Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, gerileme dönemi vardı. Aslan yattığı yerden kalkıyor. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız da bu kadar yoğunluğu arasında Moldova maçının ikinci yarısına yetişebildi. Takımımız genç, istekli, arzulu. Oynadıkça da birbirlerine bağlanmaya başladılar. Meseleye daha sıkı sarılmaya başladılar. İnşallah futbolun yeni sezonda, 2019'dan sonraki sezonda hem milli ruhla hem de ligde çok başarılar elde edebileceği ve bu çıkışın da daha güçlü bir şekilde devam edeceği arzusu ve düşüncesindeyim."

Kırşehir Valisi Akın da Hamza Yerlikaya'nın güreşte Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonluklarıyla Türk halkına büyük gururlar yaşattığına vurgu yaparak, "Elde ettiği bu başarılarla asrın güreşçisi unvanını almış bir kardeşimiz. Bakan yardımcısı olarak ülkemizin gençliğine hizmet ediyorlar." dedi.

Ziyarete, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer katıldı.

Yerrlikaya, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:43
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  2. Kırşehir

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