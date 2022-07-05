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Kadın - Aile Asla bayatlamayan kıyır kıyır mini kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Asla bayatlamayan kıyır kıyır mini kurabiye tarifi

Bugün minicik tek lokmalık tuzlu kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Hemen bayatlamıyor bu kurabiyeler. İki farklı tarifle karşınızdayız.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 22:08:00 - 2022-07-05 22:12:08
Asla bayatlamayan kıyır kıyır mini kurabiye tarifi

Minik Tuzlu Kurabiyeler Tarifi İçin Malzemeler

150 gr margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurtanın akı (sarısı üzerine)
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un

Minik Tuzlu Kurabiyeler Tarifi Nasıl Yapılır?

Harika bir atıştırmalık, bir o kadar da kolay yapımı. Bütün malzemeyi bir kaba alarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde küçük küçük yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.

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TUZLU KURABİYE

125 gr tereyağı - margarin hangisi varsa.
1 çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı sirke
1/3 çay bardağı su
Bir çay kaşığı tuz
Üzerine sürmek için bir yumurta sarısı ve haşhaş
Aldığı kadar un

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra istediğimiz şekli vererek tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş serpiyoruz. 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

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