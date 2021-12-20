ASKON'dan yeni ekonomik programa destek!

ASKON tarafından yapılan açıklamada, "ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır." denildi.

Yeni ekonomik programını desteklediklerini duyuran ASKON tarafından yapılan açıklamada, "Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim vermiş olduğu destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ASKON'un açıklamasında şunlar kaydedildi:

Adı Türk ama aslı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi dernerklerinin tüm Dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başarmış olduğu ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir.

Sayısal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı göstergelerle değerlendirmek, iktisal bilimi ile örtüşmeyen akla ziyan bir yaklaşım olmuştur. Malum kuruluş yine bizleri şaşırtmadan bu hazin açıklaması ile malum lobilere olan desteğini açıkça ilan etmiştir.

Herkesin malumudur ki son zamanlarda döviz kurları üzerinde yaşanan artışlar global piyasalardaki iktisadi daralmanın gerçeğidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp, oluşturulmaya çalışılan algıyla milletimizin zihnine hükmetmeye çalışmanın faydasız bir gaye olduğu bilinmelidir.

Bu girişimlerin asıl amacı; Sn. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sanayi camiasının yıllardır vermiş olduğu emekle bugün yakalanan büyüme oranlarını tersine çevirmekten vazgeçmeyen faiz lobisinin emrine yerine getirmektir.

Ve yine bilinmelidir ki, Türkiye her daim doğru yatırımın adresi olmuş, üreten ve ürettikleriyle gelişen Dünyaya adapte bir serbest piyasa ekonomi planını kendisine model almıştır. Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim vermiş olduğu destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir.

ASKON ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimini yine ayrı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır.