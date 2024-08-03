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Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın: Rekora imza atan ihracat ailemizi tebrik ediyorum
Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Aydın: Rekora imza atan ihracat ailemizi tebrik ediyorum

Yeniakit Publisher
2024-08-03 17:13:00 -
ASKON Genel Başkanı Aydın: Rekora imza atan ihracat ailemizi tebrik ediyorum

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 7 ayda 148,8 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarının yıl sonu 402 milyar dolar hedefine adım adım ilerlendiğinin göstergesi olduğuna işaret etti.

Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İhracat treni son sürat devam ediyor

İhracat treninin son sürat yoluna devam ettiğini, yıl sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirten Aydın, “Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artışla 22,5 milyar dolara çıkılarak tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştiren ihracat ailemizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın, ihracattaki artışın yanı sıra yıllık bazda yüzde 42,3’lük düşüşle 7,2 milyar dolara gerileyen dış ticaret açığının sürdürülebilir büyüme hedefi için yüzleri güldürdüğünü belirterek, “Bu bağlamda İlk 7 ayda 148,8 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımız yıl sonu hedeflediğimiz 267 milyar dolarlık mal hizmeti ihracatı ve 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamı olan 402 milyar dolar hedefimize adım adım ilerlediğimizin göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflenen yıl sonu rakamlara ulaşacağız

Alınacak tedbirlerin ilerleyen günler için büyük önem taşıyacağını kaydeden Aydın, şunları aktardı: “Öngörüler eşliğinde alınacak bu tedbirler olası riskleri bertaraf edeceği gibi ihracatçılarımıza güven aşılayarak başarılarını taçlandıracaktır. Bu bağlamda olası senaryolar üzerine çalışılarak gerekli ihtiyati tedbirlerin alınması elzemdir. Alınacak bu tedbirler ile yoluna son sürat devam eden ihracat trenimiz güven içinde istasyonuna varacak ve hedeflenen yıl sonu ihracat rakamları elde edilecektir.”
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