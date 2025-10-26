Askerlik yerleri açıklanıyor! Kasım celbi için geri sayım başladı

Celp dönemi yaklaşırken binlerce yükümlü askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak olan adaylar, MSB'den yapılan konuya ilişkin açıklamaları takip ediyor. İşte 2025 Kasım celbi askerlik yeri öğrenme ve sorgulama ekranı hakkında ayrıntılar ve erişime açılacağı tarih;

2025 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.