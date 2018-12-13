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Askerlik ve doğum borçlanmasını 2019 yılına bırakmayın

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili gazetemize yöneltilen soruları sizler için cevaplandırırken, askerlik ve doğum borçlanmasına ilişkin yazıyı kaleme aldılar.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:04
Askerlik ve doğum borçlanmasını 2019 yılına bırakmayın

Sigortalının kendi isteği dışında, sigortalılık süresinin kesilmesi, sona ermesi veya askıya alınması hallerinde bu sürelerin primlerinin sigortalı tarafından ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılması işlemi sigorta borçlanması olarak isimlendirilir. Sigorta borçlanmasına sosyal güvenlik hukukunda pek rastlanmamakla birlikte Milletlerarası Çalışma Teşkilatının (ILO) 1933 tarihli 43 sayılı Sakatlık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Tavsiye Kararında hizmet borçlanmasına yer verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çok sayıda hizmet borçlanması düzenlemesine yer verilmiştir. Toplumun genelini ilgilendiren sigorta borçlanmaları 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı kanunun sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41’inci maddesine göre aşağıda belirtilen hallerde borçlanma yapılabilir.

a) Ücretsiz doğum ve analık izin süreleri ile doğum sonrasına ait primi ödenmemiş iki yıllık süre,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

c) 4/I-c kapsamında sigortalı sayılanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Beraatla sonuçlanan tutukluluk veya gözaltında geçen süreler,

g) Grev ve lokavtta geçen süreler,

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereği görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,

i) 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25.2.2011 tarihinden itibaren),

i) 1416 sayılı kanun gereği yurt dışında geçen öğrencilik süreleri (4/I-c kapsamındaki sigortalılar-memurlar),

Sigorta borçlanma miktarı, borçlanma müracaatında bulunulan tarihteki günlük sigorta primine esas kazanç yani günlük asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. En düşük günlük borçlanma tutarı 31 Aralık 2018 tarihine kadar yürürlükte olan günlük asgari ücret olan 67,65 TL tutarın yüzde 32’si yani 21,65 TL’dir.

Asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren değişeceği dikkate alındığında borçlanma tutarının da yaklaşık yüzde 20’lere varan oranlarda yükseleceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle sigorta borçlanma müracaatlarının 1 Ocak 2019 tarihinden önce yapılması ve çıkacak borcun da bir ay içinde ödenmesi sigortalıların menfaatine olacaktır.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:04
  1. sigortalılık süresi
  2. prim
  3. sigorta borçlanması
  4. sosyal güvenlik hukuku
  5. Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO)
  6. Sakatlık
  7. Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Tavsiye Kararı
  8. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  10. sigorta primi
  11. günlük borçlanma tutarı
  12. Asgari ücret
  13. Sigorta borçlanma miktarı
  14. borçlanma müracaatı

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