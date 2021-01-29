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Gündem Askerlik süreleri değişti mi? Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi kaç oldu? 2021 Yeni askerlik düzenlemesi
Gündem

Askerlik süreleri değişti mi? Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi kaç oldu? 2021 Yeni askerlik düzenlemesi

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildikten sonra askerlik süreleri de gündeme geldi. Peki askerlik süreleri değişti mi? Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi kaç oldu? İşte merak edilen soruların cevapları…

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:56:00 -
Askerlik süreleri değişti mi? Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi kaç oldu? 2021 Yeni askerlik düzenlemesi

Yeni askerlik düzenlemesinde eğitim durumu fark etmeksizin tüm er ve erbaşlar için zorunlu hizmet süresi ilk ay temel olmak üzere toplam 6 ay olarak belirlendi. Yedek subay ve astsubaylar için 12 ay ise olarak karar verildi. Dolayısıyla askerlik sürelerinin uzatılmasına dair bir karar alınmadı.

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, yapılan yeni askerlik düzenlemesine göre uzman çavuşlar 55 yaşında emekliliğe ayrılabilecek, 40 yaşının üzerindeki uzman çavuşlar ise komando birliklerinde kadrolu olarak yer alacak. Tecrübelerinden daha fazla ve etkin olarak yararlanılması isteği ile uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin 55 yaş olması planlandı.

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