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Yaşam Askerlik nereden, nasıl tecil ettirilir?
Yaşam

Askerlik nereden, nasıl tecil ettirilir?

Askerlik nereden, nasıl tecil ettirilir? Türk vatandaşları tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de askerlik hizmetinin detayları oldu. Askerliğin nasıl ve nereden tecil ettirildiğini merak eden vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Eğitim öğretimine devam edenler için önemli olan askerlik tecil işlemi merak ediliyor. Peki, askerlik nereden, nasıl tecil ettirilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 19:32:00 -
Askerlik nereden, nasıl tecil ettirilir?

Türk vatandaşı eğitim-öğretim hayatına devam ettiği sürece 29 yaşına girene kadar askerlik görevleri ertelenir. Yani eğitimine devam eden vatandaşın okuduğu okul tarafından askerlik görevi tecil ettirmiş olur. Bireyin herhangi bir yere başvurmasına gerek kalmaz. Lise öğrenimini bitiren vatandaş 3 yıl kadar tekrardan askerlik süresini uzatabilir. 4 yıllık üniversite mezunu vatandaş ise mezuniyeti tamamlandıktan sonra 2 yıl kadar uzatabilme imkanı vardır. Hangi öğrenimden mezun olunursa olunsun yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. 

Vatandaş mezun olduktan sonra gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunduğu askerlik şubelerine giderek tecil işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.

Öğrenim durumuna göre mezuniyetten sonra askerlik durumunu tecil ettirmek için bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgeler şu şekilde;

Lise mezunları için gerekli belgeler şunlar; 3 tane vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet fotokopisi, Lise Diplomanızın aslı ve 2 adet fotokopisi

Üniversite mezunları için gerekli belgeler şunlar; 3 tane vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet fotokopisi, Üniversite Diplomanızın aslı ve 2 adet fotokopisi

Askerlik tecil ettirmek için internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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