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Askerlik kısaldı mı? Askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik sistemi maddeleri neler? Askerlik yaşı kaç oldu?

Yeni askerlik yasasına ilişkin son dakika gelişmesini AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni askerlik yasası salı günü görüşülmeye başlanacak. Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." demesiyle birlikte tek tip askerlik olarak da adlandırdığı yeni askerlik yasasında sona gelindi. Askerlik süresinin de içinde bulunduğu yeni askerlik yasası Meclis’e geldi. Yeni askerlik sistemi maddeleri neler? Askerlik kısaldı mı? Askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Lise mezunları ne zaman askere alınacak? Askerlik yaşı kaç olacak? İşte yeni askerlik sisteminde son durum.

18 Haziran 2019 Salı 16:21
Askerlik kısaldı mı? Askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Yeni askerlik sistemi maddeleri neler? Askerlik yaşı kaç oldu?

Yeni askerlik yasasına ilişkin son dakika gelişmesini AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni askerlik yasası salı günü görüşülmeye başlanacak. Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." demesiyle birlikte tek tip askerlik olarak da adlandırdığı yeni askerlik yasasında sona gelindi. Askerlik süresinin de içinde bulunduğu yeni askerlik yasası Meclis’e geldi. Yeni askerlik sistemi maddeleri neler? Askerlik kısaldı mı? Askerlik yasası Meclis’ten geçti mi? Lise mezunları ne zaman askere alınacak? Askerlik yaşı kaç olacak?

Yeni askerlik yasasının ne zaman yasalaşacağı binlerce genç tarafından meraklı gözlerle bekleniyordu. Yeni askerlik yasasında artı sona gelindiğini söylemek mümkün. Silah altındaki askerlerin merakla beklediği yeni askerlik yasası, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediliyor. 15.00 itibariyle toplanan Meclis'in gündeminde yer alan yeni askerlik sistemi, erken terhis için önem arz edecek. Kanun dahilinde eğitim durumları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için askerlik hizmeti 6 aya inecek. Yedek subay ve yedek astsubaylık dışında bedelli askerlik de bir diğer gündem maddesini oluşturacak.

Askerlik yaşı kaç olacak?

Yeni askerlik sistemi; Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Dört: Yedek subaylık. Beş: Dövizli askerlik olmak üzere beş parçada ele alınacak. Yeni sistemde, sözleşmeli er ve erbaş gireceği sınavlar dahilinde astsubay ve subaylığa kadar yükselebilecek. Bu durum, diğer rütbeler için de geçerli olacak.

Lise mezunları ne zaman askere alınacak?

Yeni yasa sürecinde lise mezunları 22 yaşında askere alınmaya başlanacak ve maksimum tecil yaşı ise 29 olacak. Bu süreç, diğer statülerde tabloda yer alan şekilde ele alınacak. Yeni askerlik sisteminin kabul edilmesi ile birlikte dövizli ve bedelli askerlik de kalıcı olacak. İlk belirlenen rakamlara göre 31 bin 343 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur maaşının zam oranına göre artış gösterecek. Dövizli askerlik için ise bu rakamın 5 bin 113 Euro olması bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:21
  1. Muş
  2. Askerlik kısaldı mı?
  3. Askerlik yasası Meclis’ten geçti mi?
  4. Yeni askerlik sistemi maddeleri neler?
  5. Askerlik yaşı kaç oldu?
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