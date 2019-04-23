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Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi? Askerlik borçlanması kaç gün yatar

Ne zaman emekli olurum diye merak eden vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur ile ilgili emeklilik konularında birçok konu hakkında soru sormakta. Bu soruların başında da askerlik borçlanması ile emeklilik nasıl olunur? Sorusu gelmekte. Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi?

23 Nisan 2019 Salı 13:44
Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi? Askerlik borçlanması kaç gün yatar

Ne zaman emekli olurum diye merak eden vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur ile ilgili emeklilik konularında birçok konu hakkında soru sormakta. Bu soruların başında da askerlik borçlanması ile emeklilik nasıl olunur? Sorusu gelmekte. Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi?

Emeklilik ile ilgili tüm soruları Akit’ten Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili konulara ilişkin gelen soruları cevapladı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücrete bağlı olarak askerlik borçlanması tutarı artmış oldu. Bilindiği üzere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL oldu. Net asgari ücret ise 2.020,90 TL oldu. 31 Aralık 2019 tarihine kadar talepte bulunmanız halinde ödeyeceğiniz 2019 yılı askerlik borçlanması tutarı günlük en düşük 27,28 TL, en yüksek ise 204,60 TL olacaktır. Bu durumda 30 gün askerlik borçlanması 2019 yılında en düşük: 818,40 TL olacakken 18 ay askerlik borçlanması yapacak birisinin ödeyeceği tutar ise 14.736,42 TL olacaktıb

Askerlik borçlanması erken emeklik için önemli mi?

Soru: Ben 18.5.1972 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.1.1997 ve prim gün sayısı 7650’dir. Sigorta başlangıcı askerden sonradır.  18 ay askerlik yaptım,  askerlik borçlanması kaç gün yapmam gerekir kaç yaşında emekli olurum? Ahmet Ö.

Cevap: İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olup askerliği ilk sigortalı olduğu tarihten önce yapanlar, askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilir. Eğer en az 400 gün askerlik borçlanırsanız sigorta başlangıcınız 21.11.1995 olur ve 55 yaşında 18.5.2027 tarihinde emekli olursunuz. Emeklilik için gerekli primi an itibariyle sağlamışsınız.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:44
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