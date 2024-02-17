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Gündem Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Ümit Özdağ'ın adayı Azmi Karamahmutoğlu'ndan şaka gibi cevap
Gündem

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Ümit Özdağ'ın adayı Azmi Karamahmutoğlu'ndan şaka gibi cevap

Yeniakit Publisher
2024-02-17 11:53:00 -

Provokatör Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun "Askerliğinizi neden bedelli yaptınız?" sorusuna verdiği cevap şaka gibiydi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Provokatör faşist Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Azmi Karamahmutoğlu'nu duyurdu.

Karamahmutoğlu bir Youtube kanalına konuk oldu.

"Milliyetçi" geçinen Ümit Özdağ'ın İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu'na "Neden belli yaptınız?" maksadıyla "Neden askerliğinizi Sivas'ta bedelli yaptınız?" sorusu yöneltildi.

Soruya cevap veremeyen Karamahmutoğlu, laf oyunu yaparak "nerede bedelli yapsaydım" dedi.
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Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini de Trabzon merkezde tamamlayıp, 1983 yılında Trabzon Ticaret Lisesi’ni bitiren Karamahmutoğlu 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO İşletmecilik bölümünü bitirdi.

Üç çocuk babası olan Karamahmutoğlu, "yenilenebilir enerji" sektöründe faaliyet göstermektedir.

Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır.

1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Azmi Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi'nde söylediği sözlerin ardından tanisyonun yükselmesi ile adından söz ettirdi.

1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğine gelmesiyle parti içinde aktif görev almadı.

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