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Askerleri taşıyan otomobil takla attı! 1 şehit

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 uzman erbaş hayatını kaybederken, 2'si uzman erbaş olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:51
Askerleri taşıyan otomobil takla attı! 1 şehit

Kayseri'de içinde askerlerin bulunduğu bir otomobil takla attı. 

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit T. hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyit T.'nin cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 14:51
  1. Kırklareli
  2. Kayseri
  3. Askerleri taşıyan otomobil takla attı
  4. trafik kazası
  5. kaza
  6. ölü ve yaralılar

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