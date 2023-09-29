Askeri üs ve konsolosluk kuracaklar! ABD ve Fransa’nın Zengezur planı

Tahsin han

Ermenistan’ın kaybettiği İkinci Karabağ Savaşı sonrası yapılan anlaşmada en önemli maddelerden biri olan Zengezur Koridoru, batılı fitnecilerin durdurma çabalarına rağmen epey bir mesaje alırken Amerika ve Fransa, proje ile alakalı taktik değiştirdi...

Uzunca bir zaman Başbakan Paşinyan’ın anlaşmayı reddetmesi ve koridoru iptal etmesi için uğraşan Amerika ve Fransa, Ermenistan yönetiminin Rusya’nın baskısıyla koridoru kabul etmesi sonrası bu defa bölgede etkinlik kurma peşine düştü.

Paşinyan’ın ayak sürmelerine rağmen koridorun Azerbaycan toraklarındaki bölümleri büyük oranda bitirken şimdi çalışmaların Ermenistan’ın güneyindeki sınırda devam etmesi bekleniyor. Koridoru engelleyemeye Amerika ve Fransa, Ermnistan’da Paşinyan’ı devirip kriz çıkarmak ve anlaşmayı bozdurup koridoru bitirme yolundaki çabası sonuç vermezken, artık Erivan’la işbirliği bahanesiyle bölgede askeri üs kurmak için Paşinyan’ı iknaya çalışıyor. Amerika’da Başkan Biden bu konuda Paşinyan’a mektup yazıp yardım adı altında niyetini gösterirken Erivan henüz net bir cevap vermiş değil. Ancak Rusya, ABD’nin bölgeye gelmesine karşı olduğunu belirtip, Ermenistan’ı uyardı. Aynı şekilde fitneci Fransa da Türk etkinliğini azaltmak için bölgeye askeri üs kurma teklifiyle Paşinyan’ı iknaya çalışıyor. İki ülke ayrıca Zengezur’a konsolosluk açma niyetlerini de Erivan’a bildirdi. Böylece ABD ve Fransa, İran ile Rusya’dan sonra Zengezur’da konsolosluk açmayı planlayan yeni ülkeler oldu.

Fransa resmen açıkladı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 26 Eylül 2023 tarihinde, Fransa’nın Erivan’a bir askeri ataşe gönderdiğini ve “Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne desteğin bir işareti olarak” Zengezur’da bir konsolosluk açmayı planladığını duyurdu.

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Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak için koridorda bir kontrol noktası kurdurmayı ve o noktada asker bulundurmayı hayal eden Amerika ve Fransa’nın taleplerine Erivan’ın nasıl bir cevap vereceği kesinlik kazanmadı ancak Rusya, el altında Erivan’ı Amerikan askerinin bölgeye girmesine izin vermeyeceğini açıkça iletti.

Diğer yandan Amerika ve Fransa, İran’ın da koridora karşı olmasını fırsat bilerek Tahran ile Ankara arasındaki kriz çıkarma ve projeyi engelleme girişimini de sürdürüyor. Ermeni yanlısı tutum sergileyen ve Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen İran, koridoru istemiyor.