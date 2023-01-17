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Yerel Askeri personel taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Askeri personel taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarsus-Pozantı Otoyolu, Damlama bölgesinde askeri personel ve mülteci taşıyan otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 06:43:00 - 2023-01-17 08:20:32
Askeri personel taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'ten Edirne istikametine doğru ilerleyen (U.K.) idaresindeki, askeri personel ve mülteci taşıyan otobüsün Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda, (R.S.) yönetimindeki tıra arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı.

Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü.

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